IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠高層數大尺寸網通載板需求續旺，2020年3月合併營收繳出雙位數「雙升」佳績，站上30.87億元的近5年半高點，帶動首季營收亦創近5年同期新高。公司看好上半年獲利優於去年同期，目標本業每季均維持獲利。

南電今（10）日股價開高後一度翻黑，但隨後再度翻紅持穩盤上，最高上漲3.08％至53.6元，截至午盤維持逾2.5％漲幅。惟三大法人近期轉站空方，上周買超2259張，本周迄今轉為賣超達6680張。

南電不畏新冠肺炎疫情影響，2020年3月自結合併營收30.87億元，月增達31.45％、年增達41.38％，創近5年半高點。累計首季合併營收79.16億元，雖季減9.78％、仍年增達26.07％，亦創近5年同期高點。

南電因近期股價達公布注意交易資訊標準，公司依公告自結財報，2020年2月稅前淨利1.3億元、稅後淨利1.08億元，每股盈餘（EPS）0.17元，較去年同期稅前虧損1.27億元、稅後虧損1.27億元、每股虧損0.2元顯著由虧轉盈。

南電先前表示，上半年電子產品銷售仍受傳統淡季影響，將持續提升技術能力及生產效率，推動產能去瓶頸及製程優化。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，預期上半年獲利可望優於去年同期，透過開源節流並進策略，目標今年每季本業均維持獲利。

投顧法人預期，南電ABF載板受惠伺服器、人工智慧、5G基地台等需求，今年產能將維持滿載，且第四季估擴增10％。BT載板需求來自記憶體、機上盒（STB）、穿戴裝置，天線封裝（AiP）有望在第四季量產，PCB需求來自車用、新遊戲機、網通設備。

投顧法人認為，南電中高階產能集中於台灣，受惠網通ABF載板需求續旺，預期第二季營收可望季增達雙位數百分比。今年3大產品線成長展望正向，看好全年營收可望繳出成長高個位數百分比、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)