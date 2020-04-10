公視新創電影短片將連續2週末播映6部短片，其中四部為新作，兩部為精選過去作品，包括4月19日晚間十點起放映短片《第一鮪》、《大吉》、《年尾巴》，4月26日晚間十點起播映《編劇頭很痛》、《潘朵拉》、《最後一次溫柔》。

曾獲金鐘戲劇節目男配角獎的游安順，在導演孫介珩執導的《第一鮪》中飾演討海人，他表示，很喜歡拍攝團隊的互動，以及導演對環保議題的重視；他在導演靳家驊執導的《大吉》中，飾演將執行死刑的法警，並從一個爸爸的故事出發，剖析這群平日不配槍的法警，在面對執行死刑時的掙扎與無奈，導演靳家驊關注法警與人權議題，排除萬難訪問法警。

《第一鮪》從一艘遠洋漁船捕捉黑鮪魚的任務開展，寂寥的工作環境使得船上所有喜怒哀樂都被放大，迎面而來的卻是一場悲劇。（公視提供）

《第一鮪》在狹窄漁船上拍攝，演員及拍攝團隊得上演習課取得證照才出海，艱困的拍攝環境培養出革命情感。（公視提供）

《大吉》游安順在戲中飾演徬徨的法警。（公視提供）

《大吉》游安順飾演的法警在執行槍決前一晚輾轉難眠。（公視提供）

《潘朵拉》由新生代氣質女神温貞菱及江沂宸、梁以辰同台演出。片中温貞菱嘗試特殊化妝演出清純少女可晴的悲慘遭遇，靠著閨密（江沂宸飾演）幫助，一躍成為當紅直播主。但同時她也被成名慾望吞噬，與閨密惡言相向、有多場內心的糾葛與掙扎。本片由導演吳兆鈞、李原僑執導。

《潘朵拉》講述閨密互動的幽微心理。（公視提供）

《潘朵拉》江沂宸在片中協助當紅直播主的推手。（公視提供）

陳柏宗執導的《編劇頭很痛》則由2019台北電影獎最佳男配角林鶴軒（大鶴）擔綱演出新手編劇的角色。為了揣摩歇斯底里的編劇神態，大鶴笑稱自己「血管都要爆了出來」。片中滿懷編劇理想的他，原是王家衛的信徒，奈何敵不過現實與收視率壓力，在製作人催促中，劇本在半小時內，被迫從《花樣年華》修改成誇張的台語八點檔劇情。《編劇頭很痛》搭配本土劇美魔女丁國琳、嘻哈王子李英宏、新生代氣質女星江沂宸，以劇中劇的方式，一人分飾多角爆笑演出，反映台灣影視產業現況及底層勞動的辛酸。

《編劇頭很痛》美魔女丁國琳在片中飾演惡婆婆。（公視提供）

《編劇頭很痛》演員在劇中一人分飾多角爆笑演出，大鶴笑稱自己快要爆血管。（公視提供）

《編劇頭很痛》李英宏與江沂宸在片中有多場對手戲。（公視提供）

潛力新秀導演楊婕的懷舊奇幻作品《年尾巴》，透過成熟的運鏡與場面調度，加入導演自身對於新年與兒時成長經驗的個人情感，瘋狂橫掃國內外影展，讓觀眾可在頻道上再次回顧；吳宗叡導演執導的《最後一次溫柔》榮獲第54屆金鐘音效獎。本片描述活屍病毒侵擾台灣，呼應近期肺炎疫情肆虐全球，結合喪屍電影與鄉土親情，巧妙勾勒上一輩人愛在心裡口難開的可愛性格，一再刺激觀眾淚腺。

《最後一次溫柔》劇情講述病毒肆虐下，更顯親情可貴。（公視提供）

《最後一次溫柔》片中模擬活屍病毒肆虐台灣的情景嚇人。（公視提供）

(中時 )