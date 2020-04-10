民進黨籍立委與議員今（10）日舉行聯合記者會，要求政府改進觀光產業振興紓困方案。立委賴品妤指出，目前1萬多家旅宿業者中，只有1%成功申請貸款優惠，建議政府提高對產業的信用保證比例，以幫助業者申請貸款，並由政府透過振興方案提早支付住宿訂金給業者，緩解旅宿業現金週轉不足的困境。

立委賴品妤、沈發惠、蔡適應及新北市議員林裔綺在民進黨立院黨團舉行記者會，針對觀光產業振興紓困方案1.0提出精進作為與建議。賴品妤指出，政府目前已提出的貸款利息優惠方案，但1萬2千家的旅館、民宿業者當中，只有不到200件成功申請貸款利息優惠方案。賴品妤呼籲，交通部觀光局應提高《振興觀光產業融資信用保證要點》中的旅宿業者周轉金額度，及政府提供的信用保證成數比率，以增加旅宿業者申請貸款方案成功率；除此之外，她也要求觀光局在發行振興券前，要提供民眾一定額度的住宿訂金，並由政府定期結算支付給旅宿業者，緩解旅宿業者急需現金週轉之困境。

沈發惠說，政府因應新冠肺炎疫情，2月就推出振興紓困方案1.0，但由於貸款利息優惠方案申請成功率偏低，再加上現階段尚未看出疫情緩和之時間點，業者急需的現金周轉問題遲遲未能解決；他認為，觀光局的紓困振興政策應把觀光旅宿業放在首位，要求觀光局除了紓困專線，應該拿出更實際具體的協助政策。

蔡適應表示，肺炎疫情讓觀光產業動能接近停滯，根據最新的資料顯示，本國銀行配合辦理各項紓困貸款成功比例不到三成；他建議政府應主動找銀行業者討論是否調高貸款成數擔保，以增加旅宿業者的貸款成功率。他也提議，業者可串連推出下半年的訂房、旅遊方案，讓消費者先付訂金，而業者則保留部分貸款成數在銀行做為履約保證，保障消費者權益。

新北市議員林裔綺和新北市、基隆市的觀光民宿業者也表達來自最基層的聲音，疫情讓百工百業都蕭條，呼籲政府的補助和溝通管道更要保持暢通，尤其希望改善核貸率偏低及程序複雜的問題，更進一步希望政府能拉高現金補助額度，讓業者享受更便民利民的政策。

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(中時電子報)