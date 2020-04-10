行政執行署彰化分署9日更率全國之先，結合不動產仲介異業，首創「大彰化不動產拍賣資訊交流平台『LINE』群組。（吳敏菁攝）

行政執行署霹靂追討欠國家罰款，查封不動產，讓債務人插翅難逃，至今20年，為國家徵取稅收達5600億元，連刑法沒收也移送執行。彰化分署9日更率全國之先，結合不動產仲介異業，首創「大彰化不動產拍賣資訊交流平台『LINE』群組，要再創「輝煌」里程碑。

行政執行署署長林慶宗表示，執行署每月的123聯合拍賣樹立口碑，這次啟用儀式是利用時下流行LINE作為創新作為，感謝彰化縣地方稅務局和彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會相助，提供公會現有官方網站免費成立這個群組。

彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長蔡進發表示，不動產買賣是本業強項，「LINE」群組成立後，邀請會員加入，公會近200人，還有近3000從業人員。彰化縣地方稅局又協助邀請彰化縣不動產開發商業公會、彰化縣地政士公會、彰化縣不動產服務業職業工會等，讓動產、不動產拍賣資訊流通便利、迅速，服務更多投資民眾。

彰化分署長謝道明表示，原有官方網站即能下載動產、不動產拍賣相關訊息，為更便利民眾獲取相關訊息，才有成立平台構想，分署將主動上傳每次動產、不動產拍賣公告訊息，由群組分享給其他會員，提供投資大眾參考投標，擴大服務群眾。

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