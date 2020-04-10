北部知名夜店30歲女公關確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心9日宣布，酒店和舞廳即日起停業，台中市政府更加碼針對其他八大行業再祭出「實名制」登記，太平警分局9日晚上由分局長高誌良親率員警前往轄區內數家電子遊藝場稽查，並勸導2家小吃歌唱業者自主停業。

中市實施八大實名制首夜，雖然太平地區轄區雖無大型酒店或舞廳，太平警分局長高誌良仍親自主持擴大臨檢勤前教育並帶隊率同仁前往轄區內數家電子遊藝場稽查，針對業者及店內消費者進行相關防疫約制及勸導，籲業者也應持續加強環境衛生與人員健康管理，對於如有業者未配合「實名制」登錄業者，予以勸導並通報主管權責單位經發局列入優先實施稽查名單。

此行也全面清查過濾有無「居家檢疫」及「居家隔離」者，避免違規民眾對象趴趴走，防堵疫情破口。

臨檢過程中，業者們均表示已從新聞報導或同業間得知「實名制」之措施，雖有些不便，但均願意配合政府政策且已落實實施，以確保員工及顧客之健康安全。高誌良也強調，未來仍將配合市政府經發、衛生、民政等主要防疫單位，針對轄內小吃部、電子遊藝場等場所展開聯合稽查臨檢，宣導業者防疫及衛教觀念，以保障市民健康安全。

(中時 )