國防部門口，儀隊送別。（游淑慧提供）

國軍送別。（游淑慧提供）

前行政院長郝柏村日前逝世，享年101歲，今早葬於五指山國軍示範公墓。

郝前院長於今天家祭後，從家裡出發，軍方循一級上將之禮送別，車隊分別經過國防部、海軍司令部、空軍司令部時，門口接受儀隊致敬，後前往國軍公墓特勳區安葬，於12點抵達國軍示範公墓，並舉行安息禮拜，最後由國防部部長主持安葬儀式，並在下午一點安葬。

五指山現場。（游淑慧提供）

五指山現場。（游淑慧提供）

郝家說，等疫情過後，日後再辦追思會，目前日期未定。

(中時電子報)