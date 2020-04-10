低調出殯 郝柏村長眠五指山 13:232020/04/10 中時電子報 黃福其、 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前行政院長郝柏村（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部門口，儀隊送別。（游淑慧提供） 國軍送別。（游淑慧提供） 前行政院長郝柏村日前逝世，享年101歲，今早葬於五指山國軍示範公墓。 郝前院長於今天家祭後，從家裡出發，軍方循一級上將之禮送別，車隊分別經過國防部、海軍司令部、空軍司令部時，門口接受儀隊致敬，後前往國軍公墓特勳區安葬，於12點抵達國軍示範公墓，並舉行安息禮拜，最後由國防部部長主持安葬儀式，並在下午一點安葬。 五指山現場。（游淑慧提供） 五指山現場。（游淑慧提供） 郝家說，等疫情過後，日後再辦追思會，目前日期未定。 郝柏村辭世 享嵩壽102歲 (中時電子報) #安葬 #國防部 #國軍 #郝柏村 #郝龍斌 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部對11熱門風景區官兵造冊列管 落實14天自主管理 12:232020/04/06 生活 憶軍隊國家化之父郝柏村將軍 04:102020/04/08 時論廣場 郝柏村是否應得褒揚令 促轉會全面反省 13:322020/04/08 政治 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 04:092020/04/09 焦點新聞 陸遼寧艦今晚通過台灣海峽？ 國防部回應：假的 21:312020/04/09 軍事 郝龍斌深夜憶父郝柏村：真英雄 00:232020/04/10 政治 共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 政治 美帶病毒參加武漢軍運會？ 美國防部否認 11:352020/04/10 兩岸 解放軍多架戰機再繞台海 國軍：全程監偵 11:512020/04/10 兩岸 政治熱門新聞 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 - 政治 韓國瑜聲請停止罷免 名嘴點出成功機率是.. - 政治 韓聲請停止罷免 命理師算出結局韓粉會大樂 - 政治 謝龍介爆料：罷韓二階重大漏洞是他？網大讚！ - 政治 陳時中說溜嘴？陳學聖驚爆：原來政府口罩「暗槓」這麼多！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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