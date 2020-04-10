3月26日，市調機構集邦旗下記憶體儲存研究事業處發布預測指出：受武漢肺炎疫情擴大衝擊，NAND Flash（儲存型快閃記憶體）均價可能提前於下半年反轉向下。當天晚間，記憶體大廠群聯立刻對此發表評論，表示NNAD Flash後市不悲觀，打臉集邦。

產、研互槓的隔天，美銀美林也加入戰局，一反3月初發布的記憶體產業報告中，將南亞科、力成、群聯都降評為「劣於大盤」，再發布新的報告，要將所有過去評等為中性和低於大盤表現的記憶體股調升評等為買入，還強調：「現在是購買所有記憶體股票的好時機。」且將3月以來股價從350元被殺到最低跌破200元大關的群聯，目標價也調高到330元。

群聯董事長潘健成向來以精準預測記憶體產業風向著稱，他認為目前NAND Flash後市尚未看到悲觀理由，整體需求絕大部分是遞延而非消失。而以集邦以往在產業界的權威地位，此次預測竟同時受到業界龍頭廠和投資大腕的挑戰，這也顯示各方多空分歧的看法，正反映出未來市況發展的高度不確定性。 ...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)