全球新冠肺炎確診個案破百萬，世界各國急於找尋新藥開發，台灣已率先發表合成瑞德西韋、研發快篩抗體等，中央研究院生物化學研究所梁博煌研究員團隊，在研發抗病毒新藥的任務上再上層樓，篩選出新冠病毒主要蛋白(酉每)（main protease, 又稱3C-like protease）抑制劑，有機會在短時間內成為候選藥物！

中央研究院和科技部今（10）日聯合發布訊息，表示今年2月中旬由中央研究院長廖俊智召集學研單位參與COVID-19合作平台以來，陸續發表如合成瑞德西韋、研發快篩抗體等振奮人心的消息，來自科技部與中研院的長期經費支援下，中研院多個研究團隊合力加快研發，最新證實，研發出強效的蛋白(酉每)抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

在全世界對抗COVID-19新藥開發競爭激烈上，此項結果後續開發的藥物，將發展成抗新冠肺炎新藥。中研院表示，臺灣在抗SARS所投入的研發，在國際上競爭力很強，更證明了科技研究短期緊急應變，長期超前部署的潛質。在全世界目前治療多依賴瑞德西韋、奎寧等非針對性藥物，更期待此項超強抑制劑近期能成為針對性新藥的選項之一。

中央研究院生物化學研究所研究員梁博煌表示，此項研發成果在成為真正抗COVID-19新藥前，雖然尚需經過動物及人體實驗，但可在短時間內找到候選藥物，已經顯示，我國在面對病毒短期緊急應變能力上的量能。

(工商 )