農業試驗所嘉義農業試驗分所研究推出鳳梨新品種「台農23號」，農友暱稱為芒果鳳梨，糖酸比高，黃色的果肉帶有芒果香氣、風味富浪漫熱帶風情般酸甜好滋味、不僅能適應多雨氣候、耐貯運，且又不易產生肉聲果及裂果，是未來內外銷市場的明日之星。

農試所表示，該所嘉義分所長期致力於鳳梨新品種的選育，為國內育成最多品種的單位，該分所掌握產業最新脈動，力求選育具備特色、符合市場趨勢及適合當前國際市場需求的優良品種。

農試所指出，這次推出的「台農23號」鳳梨，帶有芒果香氣，除了在夏季栽培時期，不會有果香變淡的情形，且甜酸適中風味絕佳，果實呈短圓筒形、成熟時果皮為橙黃色，吸睛討喜，果肉黃色或橙黃色，肉質緻密且纖維細，平均果重約1.4公斤，沒有雨後易發生肉聲果及果實風味淡化的問題，且果肉維持細緻，不易帶有纖維感。

台農23號品種植株低矮，管理方便，可進行機械省工作業。植株容易生產秋冬季果實，品質好又耐儲藏，有利增加國內外市場鳳梨品種之多樣性，以提升農友收益。有興趣種植的農民朋友可逕向農試所嘉義分所聯繫品種授權事宜。

(工商 )