人氣創作歌手婁峻碩和陳忻玥近日上《春天特別開播》宣傳新曲，婁峻碩和陳忻玥分別以狼人殺和聲林之王打開知名度，接著經常在很多校園演出碰到，碰巧兩人新專輯中第一首完成的歌〈Airplane〉、〈煙幕〉都是2017年發表的，婁峻碩裝菜直說兩人有同期的感覺，陳忻玥說對自己的歌聲有自信，但對自己的個性卻很沒自信，「我自己是鄰家小女孩型隨性的個性，我不是Diva型的人物。」

她稱讚婁峻碩在舞台上很有power，校園如果接在他後面唱壓力很大，婁峻碩高中學姐何美笑說：「有時只是妳還沒熟悉，等熟悉那個舞台，其實你就表現你自己就好了。」何美一旁看著說婁峻碩這就很有前輩架勢，婁峻碩連忙喊：「我怎麼會開始講這個，沒有，我們是同期的，我也是從何美身上學來的！」

直播觀眾留言「婁峻碩拜託來煩我」、「陳忻玥是我的全世界」就能參加抽選Airpods，婁峻碩和陳忻玥自己也很想要Airpods喊著也要留言，何美問婁峻碩：「你是不是打陳忻玥是我的全世界。」婁峻碩正要在手機上留言突然打住，笑說：「不行，我不能打這種話，我怕會出事！」

(中時 )