劉樂妍求問回大陸後有無在家隔離的方法。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍自曝被記者追。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍上月回台就診，她出院並結束居家檢疫14天後，繼續在微博分享生活近況。今(10日)她發文透露很想回大陸跟4隻愛犬團聚，但她查了多方資料發現都要集中隔離，讓她十分灰心。稍早她又分享在台北街頭遇到記者狂追想拍她，令她傻眼說常被網友罵別報導她的新聞，「你以為只有你不想看啊？我也不想上啊！」

劉樂妍昨發文說最近在台北等著上法院開庭，身邊沒有愛犬陪，朋友們也都在忙，自己感覺很無聊、很浪費時間，今她又說在看回去的機票，「我看了飛北京，天津，石家莊，這幾個機場通通都是要集中隔離啊」，求問有沒有申請在家隔離的方法，希望可以在家隔離順便照顧愛犬。

稍早她又發文自曝在街頭遇到記者，她起初拔腿就跑，沒想到對方開始狂追，她最後心想反正跑不過男人，又怕拍到醜照，最後認命停下來讓對方盡情拍，劉樂妍說：「每次都有台獨在新聞底下罵，不要報她好不好！她根本就不紅！我們不想看她新聞。你以為祇（只）有你不想看啊？我也不想上啊！」對此，網友回應：「明明在台灣很紅」、「代表妳真的紅了」、「畫面感十足」。

(中時電子報)