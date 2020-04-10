高鐵雲林站啟用紅外線體溫量測儀，精準迅速掌握乘客體溫。（許素惠攝）

為配合防疫，高鐵雲林、彰化、苗栗站今日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，大幅提升體溫監測效能，為旅客的健康安全把關。

高鐵雲林站站長高誌隆表示，本套紅外線體溫量測系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃，該公司已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。同時，旅客搭乘高鐵請一律自備口罩並全程配戴，若進站前不及準備口罩者，站內超商即日亦有販售泡棉口罩，請旅客自行購買配戴後，再行進站乘車。

高鐵公司自4月5日起暫停列車上販售便當、飲料、食品等，並同步撤除椅背網袋內「TLife」車上雜誌；商務車廂改為提供單獨包裝甜鹹點心各1份及瓶裝水，並停止供應熱飲及書報雜誌，呼籲旅客保持防疫社交距離。

勞動節假期即將來臨，為降低感染風險，高鐵於2020「勞動假期疏運」期間（4月30日至5月4日），4月30日（四）至5月3日（日）所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡使用；5月4日（一）則維持自由座服務，敬請旅客特別留意、提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘，提醒4月30日（四）及5月1日（五）為上班日，仍有通勤需求的旅客，敬請提早訂票，以免耽誤上班、上學行程。

(中時 )