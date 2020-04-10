網紅小玉日前在Youtube頻道上發布影母乳自製珍珠奶茶影片，用戲謔的口吻形容母乳，引發爭議。時代力量立委王婉諭今召開記者會指出，網紅拍攝影片應避免傳遞錯誤資訊與歧視；針對網購母乳的亂象，除地方政府應更積極進行開罰，衛福部應該要有明確的說明，讓相關規範更完善。

針對網紅拍攝影片引發爭議，王婉諭表示，網紅當然有創作自由，但應該避免傳遞錯誤資訊，或是造成社會大眾錯誤的理解，若有網紅想要對母乳議題進行討論，應該邀請專家一起討論。

台灣母乳協會祕書長高宜伶說，許多媽媽知道母乳對孩童有幫助，但在產乳過程不順利，所以母乳協會很早期就期待母乳庫的成立，由於社會上普遍對於母乳不夠瞭解，甚至視為禁忌話題，但網紅拍攝以母乳為主題的影片，傳遞錯誤的母乳知識，呼籲大家不要分享該影片。

聯合醫院母乳庫負責人方麗容說，母乳本來就非無菌，甚至有些疾病會透過母乳傳遞，網路販售風險非常大，絕對不適合給孩童攝取，呼籲衛福部盡速建立完整管制機制，避免民眾購買到來路不明的母乳。

該網紅輕易在網購平台上取得母乳，王婉諭質疑，現行法規並無明確規範母乳是否可以作為商品被販售，過去發生類似案例時，地方政府只能依照《消保法》介入調查，要求平台及賣家下架來路不明的母乳，這樣作法太過消極，導致亂象持續多年無法改善。

為避免未來民眾能可透過網路平台輕易取得母乳，王婉諭與民間團體呼籲主管機關衛福部，應該訂定相關規範，不應再推諉卸責，將誤飲來源不明母乳的風險交由民眾自行承擔。

(中時 )