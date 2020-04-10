國際廢鋼價格本周止跌反彈，隨著原料價格翻漲，本周市場買氣持續提升，鋼筋大廠豐興(2015)繼本周盤價止跌，下周預料至少可維持平盤也有機會調漲。

不過，受到3月鋼價下跌影響，豐興自結3月稅前淨利2.12億元，比今年2月的2.77億元下滑約23.34%，也比去年同期的4.16億元減少約49%，今年第一季自結稅前淨利6.39億元，年減約20.7%。

雖上周國際原料行情持續下滑，但鋼價已到底部吸引部分買盤，豐興開出本周盤價全面為平盤，包括廢鋼收購價，以及鋼筋、型鋼產品全面維持平盤，中止跌勢。本周豐興廢鋼牌價為每公噸6300元，鋼筋每公噸牌價為1.43萬元，型鋼每公噸牌價2.01萬元。

隨著本周國際廢鋼價格止跌反彈，下游客戶持續回補庫存，市場預期豐興下周盤價將是穩中求漲的格局。

豐興公布自結財報，3月合併稅前盈餘為2.12億元、年減49%，第一季合併稅前盈餘為6.39億元、年減20.7%，每股稅前盈餘約1.09元。

豐興9日公告，3月合併營收為24.61億元、月減0.88%、年減1.86%，第一季合併營收為65.15億元、年減7.28%；第一季合併稅前盈餘為6.39億元、年減約2成，每股稅前盈餘約1.09元。

(時報資訊)