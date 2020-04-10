台南善化慶安宮建廟150餘年來，首次舉辦息瘟福醮。（台南善化慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南善化慶安宮建廟150餘年來，首次舉辦息瘟福醮。（台南善化慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，台南善化慶安宮10日舉辦「息瘟消災祈安福醮」，上午9點多在中山路上推出王船，直接封路舉行請王儀式，預計傍晚5點進行「化王」儀式，這也是慶安宮建廟150餘年來，首次舉辦一天的王船福醮。

慶安宮表示，2月新冠肺炎疫情爆發後，信徒請示媽祖，媽祖聖誕是否可改為簡易不失隆重方式舉行，媽祖不但允杯，而且還指示把節省下來的經費製作「防疫卡」，守護區內學童健康。

此外，媽祖更囑咐於4月10日辦理息瘟消災祈安福醮，於慶安宮廟埕設壇舉辦法事，向上蒼祈求疫情消退。

王船則推進廟前廣場的王船廠，預計傍晚5點多進行「化王」儀式，結束一天的福醮，而這也是慶安宮建廟150餘年來，首次舉辦一天的王船福醮。

因此廟方打造一艘長、高3.6公尺的紙造王船，10日舉行福醮，由善化區長方澤心擔任主祀官，市議員林志展、李文俊、慶安宮主委張志勝及廟方委員等陪祀，上午9點多開始請王，再將王船推進廟前廣場的王船廠，5點再將王船貢品推到附近農田火化。

(中時 )