為配合台中市政府超前部署，防疫再升級，台中市政府警察局第三分局9日夜間，由分局長陳武康親率員警加強臨檢轄內特種營業場所，並宣導兼勸導業者落實顧客實名登錄制度，此外也要求業者應遵守1.5公尺防疫安全距離，對於仍有未戴口罩入場者也進行防疫宣導。

中央流行疫情指揮中心9日發布自即日起，全國酒店及舞廳全面停止營業，台中市同時宣布轄內其餘特種行業均應進行顧客實名制登錄，入場消費者均應登記姓名及電話，違者將依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元。

為落實市府防疫政策，台中市第三警分局9日立即緊急調派警力，由分局長陳武康親率所屬員警，針對轄內大型酒店、酒吧、舞廳、KTV、電子遊戲場等易造成民眾群聚感染之封閉式娛樂場所加強實施臨檢，除運用警用小電腦查緝有無居家檢疫／隔離對象違規擅離外，並於現場宣導業者應依市府政策，落實顧客實名登錄，同時提醒部分未配戴口罩、沒有防疫警覺性之民眾，應配戴口罩，並遵守室內1.5公尺社交安全距離之規定，以降低感染風險。

業者在接受臨檢時，均贊同市府做法，會配合顧客實名登錄制度；警方表示，將持續加強臨檢，稽查中也發現有KTV業者未登錄入內消費顧客姓名及電話，當場勸導改善，也報請市府經發局列入優先聯合稽查輔導名單。

(中時 )