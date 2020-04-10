自行車大廠-美利達（9914）今（10）日盤中公布3月份營收。受惠電動自行車出口量大增近五成，帶動3月合併營收為19億元，月增13.25％、年增3.85％；第一季受到中國廠區因疫情延緩復工，銷售動能下滑影響，合併營收52.60億元，年減5.67％。

美利達今日量能不足、股價一路開低走低，最低跌至118元；直到午盤後逆勢翻紅，股價最高來到122元，盤中振幅達3.3％，目前仍維持紅盤。

美利達表示，電動自行車目前出貨仍維持高速成長，3月銷售台數年增近五成，在中國疫情趨緩下，3月中國內銷也逆轉回溫，業績年增8％。

美利達集團今日公布3月總銷售台數8.42萬台，年增1.31％，合併營收19億元，月增13.25％，年增3.85％；第一季總銷售台數20.62萬台，年減9.65％，集團合併營收52.59億元，年減5.67％。

在電動自行車方面，3月銷售台數年增48％、第一季銷售台數大增57％；在疫情影響下，中國內銷1、2月銷售量均呈現衰退，3月銷售量則回溫、年增8％。

美利達主攻歐美出口的台灣廠，3月銷售台數4.57萬台，年減2.96％，營收13.58億元，年增0.7％；第一季銷售台數13.65萬台，年減15.23％，營收39.81億元，年減11.17％。

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