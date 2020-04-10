《綜藝3國智》本周推出「新婚CP挑戰賽」，由新婚夫妻哈孝遠和太太瑄瑄擔任守關人，同時也邀請六月、何妤玟、籃靖玟（籃籃）及梁舒涵和主持群搭配一起闖關。梁舒涵在戲劇裡以通靈體質的「葉素娥」一角令人印象深刻，沒想到連玩遊戲都能拿出神力。

梁舒涵和鯰魚哥搭擋闖關，意外的打破守關人的遊戲紀錄，因而得到了「下班轉盤」，有1/3的機會可以提早下班，她第一次出手就轉到下班，但由於出手太輕有作弊之嫌，為了公平起見主持群要求由哈孝遠代為轉輪盤，沒想到第二次又不偏不倚的指向「下班」，強運讓梁舒涵開心的和鯰魚哥狂拍手，現場所有人也看得目瞪口呆，納豆笑說：「一個是仙姑、一個是廟公，這股力量太神奇了。」

哈孝遠錄影前一天剛好在眉毛上動了手腳，被眼尖的夥伴們一眼看出來，直笑說眉毛變得很奇怪，老婆瑄瑄笑著說：「他交代不要講昨天有去紋眉這件事。」哈孝遠馬上澄清是「霧眉」，不過因為剛做完霧眉還有些不自然，讓張立東直笑說：「我看根本是『誤』眉吧，真的是個錯誤。」

(中時 )