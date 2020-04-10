縣府為避免民眾誤飲，趕工製作警語貼紙貼在寶特瓶身。（周麗蘭攝）

雲林縣目前有24萬2085戶，旺旺集團捐贈的水神將戶戶都有。（周麗蘭攝）

旺旺集團贈送雲林縣府35萬瓶次氯酸抗菌液「水神」，縣府分送全縣20鄉鎮市公所，將以戶為單位發送，全縣近25萬戶都分有一瓶。縣府為避免民眾誤飲，趕工製作警語貼紙貼在寶特瓶身，縣長張麗善呼籲作環境消毒，並提醒老人家、小朋友切勿誤喝。

旺旺集團在三月間提供雲林縣府十部次氯酸水生成器，縣府安裝在十個衛生所，讓民眾自行持空瓶裝盛。

旺旺集團9日再捐贈35萬瓶寶特瓶裝的「水神」給雲林縣府，縣府行政處立即通知各鄉鎮公所分梯次到斗南田徑場領取，轉發各家戶及社福機構，以進行環境消毒清潔工作。

縣長張麗善10日特舉行記者會感謝旺旺集團捐贈，也提醒民眾用於環境清潔，如開關按鈕、手把、桌椅、電話筒、浴廁等手部經常接觸的表面，三個月內使用完畢。

雲林縣目前有24萬2085戶，旺旺集團捐贈的水神將戶戶都有，包括斗六市3萬8967戶、莿桐鄉9401戶、林內鄉6039戶、斗南鎮1萬5970戶、古坑鄉1萬1153戶、大埤鄉6623戶、虎尾鎮2萬5609戶、土庫鎮9517戶、褒忠鄉4412戶、元長鄉9156戶、西螺鎮1萬4899戶、二崙鄉8922戶、崙背鄉8504戶、北港鎮1萬6020戶、口湖鄉9379戶、水林鄉9715戶、麥寮鄉14894戶、東勢鄉5686戶、台西鄉8570戶、四湖鄉8643戶。

(中時 )