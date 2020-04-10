12年前空軍中士蔡學良在台東太平靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案，日前家屬在司改會成員陪同下，提出最新的鑑定報告，顯示蔡學良非死於步槍子彈，並向台東地檢署聲請調查，台東地檢署在9日首開偵查庭，蔡媽媽希望釐清兒子傷口是哪種槍枝造成的。

2008年5月，防空砲兵指揮部第954旅第625營，人員前往台東太平營區進行65步槍歸零射擊，在靶場射擊時竟發生中士蔡學良遭子彈射擊頭部死亡，當時軍方對外以意外遭流彈射擊才導致死亡，但後續偵辦的軍事檢察官以飲彈自殺來結案。

在仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，蔡學良家屬要求重啟調查，將此案發給台東地檢署進行偵辦，但調查結果仍與軍方相同，在5年前以自殺結案不起訴。3月9日蔡學良母親尤瑞敏在司改會成員陪同下，提出最新實彈鑑定報告，顯示蔡學良並非死於步槍子彈。

目前已向台東地檢署聲請重啟調查，台東地檢署也在9日首開偵查庭，傳喚尤瑞敏出庭，尤瑞敏在出庭後表示，檢察官跟她說6年前的偵辨並未進行豬皮實彈鑑定，檢方會傳訊給國訪不委託進行實彈鑑定的李俊億教授等人，了解蔡學良的槍傷是否65步槍造成。

主任檢察官黃榮德表示，家屬提供的新事證都會再調查，同時會再傳訊相關證人。蔡媽媽則表示，在刑事庭主任檢察官有問她為何要提告高中良，她則回覆兒子身上的槍傷已推翻是65k2步槍步槍造成，當時就只有高中良手中有手槍， 所以高中良是最大的嫌疑犯！希望檢方能協助釐清傷口究竟是哪種槍枝所造成的。

(中時 )