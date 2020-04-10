宅在家，還是想出去玩！鴻海科技集團 (2317)旗下，富盈數據Breaktime Inc.10日公布『清明連假期間網路流量趨勢』，發現3月中旬過後，網路閱讀量排行榜中任天堂話題遊戲「集合了！動物森友會」攻略文及介紹文，以及「台南、屏東景點推薦」等相關網站閱讀瀏覽量都直線上升，透露出清明連假期間流量新指標。

富盈數據指出，5月勞動節連假即將接踵而來，提前掌握網路閱讀趨勢，建構真正的內容商機，抓緊用戶價值，也是另類掌握消費動向的新策略。

富盈數據藉由超過3,000個內容網群的閱讀數據及每月3.7億次跨網域閱讀量，在新出爐的『清明連假期間網路流量趨勢』中透過民眾網路閱讀流量變化來做深度發析，發現清明假期間「旅遊、生活及娛樂」等解悶項目人氣高，其中「旅遊議題」文章更在連假開始前一周就開始發酵，佔據當周瀏覽量排行第一。其次是「生活風格」及「綜合類」話題，例如教導使用外送服務、優惠碼，以及近期民生消費折扣等。而「娛樂」與「健康」話題的閱讀成長幅度也超過13％，顯見需求仍盛。至於財經金融話題等與投資相關的閱讀需求則下降約22％。

清明連假多處景點擠滿人潮引發防疫疑慮，中央疫情指揮中心甚至針對11處景點發送「細胞廣播警示訊息」。根據富盈數據統計，於此之前，清明連假當周的「旅遊美食類」閱讀量便看得出民眾們蠢蠢欲動，閱讀量較上周整體提升約16％。而各地的話題閱讀量，除了海外持續下跌外，台灣國內各地皆顯著上升，以南部跟未特別標明地區的主題性旅遊文章有較高表現。像是「台南」、「台南泡湯」、「屏東景點」及「台東4天3夜」等內容，皆是民眾閱讀搜尋重點。「娛樂類」閱讀量，則以『遊戲動漫』類網頁增長幅度最大，達46.27％。閱讀內容排行指標以《集合啦！動物森友會》及《精靈寶可夢GO》的遊戲副本活動最受歡迎。而「電影戲劇」類則有15.85％成長，閱讀內容排行以電影推薦、韓劇，以及各種類型戲劇統整為主。推估因近期沒有新的強檔電影上片，皆因疫情延後上映，因此並沒有以往大片上檔時的資訊類內容閱讀需求。

另由任天堂於3月20日發行的Nintendo Switch 平台遊戲《集合啦！動物森友會》，也是假期期間流量異軍突起的話題產品。該產品是一款玩家能在無人島上體驗各種生活，從自給自足到邀請朋友們上島交流、彼此拜訪。遊戲內可愛的佈景與人物造型等，皆可自由設定。其依照遊玩的天數進程，玩家會陸續體驗到島上的各種變化，帶給玩家、社群們種種超越想像的驚奇。更因為其高度自由性，締造了許多惡搞、時事等二次創作交流，因而引發一股「上島」風潮！

目前也因為疫情影響產能，及市場需求量仍高，任天堂宣布在中國工廠生產的 Nintendo Switch主機（包括《集合啦！動物森友會》特別版主機）及Joy-Con等周邊設備都將延後供貨。

富盈數據資深分析師黃士真表示，透過資料我們看到在連假前，網路閱讀趨勢最後轉化成實際的社會現象，而網民上一秒關注的話題，往往下一秒就是他們付諸行動的催化劑。網路閱讀趨勢能幫助從市場中獲益外，也能觀察民眾風向，提前政策或產品佈署。富盈數據擁有最具網路風向球的流量池，藉由Power Ads AI精準定向用戶場景，能幫助企業在逆境及疫情影響中，建構真正的內容商機，抓緊用戶價值。

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