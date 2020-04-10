新冠肺炎疫情於全球大流行，導致農產品內外銷及學校午餐食材等市場深受影響。蔡英文總統今(10)日視察台灣肥料股份有限公司台中廠（簡稱台肥公司），了解農友常用肥料的生產及供應情形，並向常年生產製造臺灣農業用肥，辛勞的勞工朋友們致上感謝與敬意。總統同時宣布政府為體恤農友辛勞，保障農友用肥需求，自4月15日起補助農友購買常用之複合肥料，每包40公斤補助20元，以減輕農友負擔，陪伴農友共同渡過當前難關。

農委會說明，農友可持身分證明文件及耕作土地資料至農會或肥料行，依照所需肥料預購相關品項及數量，農會或肥料行會依據農友栽培作物種類給予合理預購數量，肥料送達時，即通知農友購買。農委會強調，今年受疫情影響，農友擔憂肥料原料進口受阻，導致恐慌性購肥現象。事實上肥料原料現有庫存充足，並持續進口中，供應未來一年所需無虞。為滿足農友用肥需求，該會已請台肥公司依農友預購肥料品項及數量，調配產線24小時不停工全力生產，肥料供應無虞，請農友不用搶購囤肥，並且自4月15日起，用肥期前先預購，就能享有購肥補助。

農委會進一步指出，本次推出預購補助措施，可落實照顧實際耕作農友，降低生產成本，協助農友渡過疫情對產業的衝擊，並可促進合理施肥，友善生產環境。

(工商 )