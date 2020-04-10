新冠疫情席捲全球，各家電視台的國際疫情報導質量，成為重要指標。公視每六、日晚間七點半播出的《全球現場》節目，3月28日平均收視率1.12，創歷史新高，當節最高收視率1.25，超越各台同類型國際新聞節目。

公視為凸顯國際觀，全球及兩岸新聞比重占每日新聞篇幅的1/3到1/4。專題節目《全球現場》從2002年開播以來，收視群持續穩定成長，打破「台灣人不愛看國際新聞」的迷思。

公視為呈現更多元、宏觀的視野，訂購了世界各大通訊社的影像跟文稿–包括路透社、美聯社、法新社、日本NHK等等。面對世紀肺炎疫情蔓延，周六晚間的《全球現場–深度週報》、周日晚間《全球現場–漫遊天下》順勢加重篇幅，詳實報導各國疫情、防疫對策、困境與借鏡、人物故事…，透過議題區隔、軟硬兼施，讓此次抗疫成效全球稱羨的台灣民眾，雖暫時無法出國，也能「放眼看天下」，同步感受地球村脈動。

(中時 )