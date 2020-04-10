媽祖遶境因為防疫延期，艋舺龍山寺董事長黃書瑋發起媽祖聖誕素食3天功德迴向媽祖活動。內政部長徐國勇今天接見黃書瑋一行時表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，相當感謝宗教團體配合政府的各項防疫政策，降低群聚感染風險，為守護台灣民眾安全共盡心力。

針對龍山寺發起素食3天，平日也會素食的徐國勇說，他也會響應這個活動。他並提到，國外許多國家，都傳出因宗教集會，導致群聚感染，衝擊醫療體系，台灣因為政府超前部屬，以及各大宗教團體的配合，將大型宗教活動延期、取消或改以線上直播辦理，努力防堵減少防疫破口，守住宗教群聚感染防線，也讓台灣防疫經驗備受世界肯定。

徐國勇強調，台灣具有多元豐富的宗教文化，也是台灣強而有力的軟實力，未來會把民政司宗教科提升到宗教司的層級，來凸顯政府對宗教力量的重視，進而提供宗教團體更良好的發展環境。

徐國勇不忘提醒，疫情越來越嚴峻，有潛在風險的民眾一定要落實居家隔離或檢疫，並遵守社交距離等相關防疫指導措施，共同守護國人及第一線防疫人員安全！

艋舺龍山寺董事長黃書瑋指出，現在處於防疫的非常時期，宗教可以有效安撫人心，希望廣邀各寺廟、宮廟及民眾，在媽祖聖誕(農曆3月23日)前，素食、齋戒3日，共同為台灣、世界消彌疫情祈福、祈禱。另他也親書「厚德載福」墨寶一幅致贈部長。

(中時 )