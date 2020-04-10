大立光(3008)法說會釋出第2季新產品較去年同期少，且中低階產品需求比較好，讓原已保守看待智慧型手機市場及蘋果供應鏈的法人更為悲觀，紛紛調降大立光目標價，今天大立光盤中股價逆勢下挫，拖累蘋果iPhone手機供應鏈股價走弱，僅玉晶光(3406)因買盤力挺走高。

全球新冠肺炎疫情大爆發，衝擊智慧型手機市場，智慧型手機需求冷颼颼，連大立光都難擋，大立光執行長林恩平表示，第2季稼動率較第1季差，目前中低階產品需求比較好，但整體來看，客戶需求4月比3月差，5月比4月下滑，6月還看不到，新產品亦較去年同期少；林恩平說法，讓原已保守看待智慧型手機市場及蘋果供應鏈的法人更為悲觀。

法人認為，大立光法說會除突顯智慧型手機市場需求不佳，第2季新產品較去年同期減少，亦顯示全球封城封國已對新機開發及推出造成影響，讓蘋果下半年新機推出時間延後傳聞成真的可能性大增，而大立光因產能稼動率低生產中低階產品，亦將加劇手機光學鏡頭價格競爭壓力，保守看待智慧型手機、蘋果iPhone供應鏈及手機鏡頭產業。

在大立光法說會後，多家外資調降大立光目標價至4000元到5000元間，大立光今天盤中股價逆勢下跌，盤中大跌逾100元，臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、穩懋(3105)等多在平盤附近走弱。

(時報資訊)