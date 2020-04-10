全國電(6281)在行銷活動加上宅家防疫家電、3C銷售增溫下，3月營收年增逾一成，並帶動第一季營收比去年同期增加7.82%，為延續業績成長態勢，全國電今起祭出一連五天的破盤優惠活動，要搶防疫3C及家電商機。

全國電子自結109年3月營收12.84億元，月增3.36%，較108年同月增加12.92%。109年1-3月營收42.38億元，較108年同期增加7.82%。

防疫期間，民眾減少外食、在家時間長，包括空氣清淨機、自煮調理家電、儲糧大容量冰箱、高溫殺菌洗衣機到蒸口罩電鍋、在家上網/追劇的大尺寸智慧電視等家電變成宅家必需，並且發現許多民眾買電視同時入手家庭劇院。全國電子也分享，隨著遠距教學、在家上班、線上會議增加，民眾對於筆電、平板、耳機、耳麥需求增加。防疫相關3C家電銷售量都有2成左右的成長。

全國電子觀察，全球疫情持續延燒，民眾對於相關防疫家電、遠距工作/學習所需的3C家電需求增加，特別於10日起在全台320家門市與線上購物平台同步推出一連五天的破盤活動，包括相關防疫3C家電破盤價最高降幅達1萬元，全館指定家電9折、指定電腦及家電送好禮，另有全館滿額加1元多1件商品、指定銀行信用卡最高回饋5,000元等優惠。

(時報資訊)