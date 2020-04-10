高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）10日宣布，推出V250 TG ARGB 強化玻璃中直立式機殼新品上市，以高性價比，再攻高階電腦DIY市場。

曜越新推出的V250 TG ARGB 強化玻璃中直立式機殼主打機殼前面板玻璃設計和側邊質感4mm厚度強化玻璃，可完整呈現內部硬體設備。另外，從前方玻璃透出的RGB炫光是內建的前方三顆120mm 5V ARGB主板連動風扇，同時搭配了後方內建一顆120mm標準型風扇，確保內部絕佳的散熱條件。另V250 TG ARGB強化玻璃中直立式機殼也具備寬敞的內部空間設計，加上內建電源保護殼跟防塵濾網配置，可同時兼顧理線空間和內部清理的便利性。

另外，這款新機殼的設計除了賦予它價格上的高度市場競爭力外，也打出可支援ATX主機板，提供高度擴充性的號召，曜越指出，此款機殼可以支援華碩AURA SYNC、技嘉RGB Fusion、微星Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體，玩家可透過上述的軟體程式直接控制切換風扇內建LED燈光模式，不過，風扇部份，現僅支援內建5V addressable RGB插座的華碩、技嘉、微星及華擎主機板。

(工商 )