25歲林男手臂被砍大量鮮血噴出。（王志偉翻攝）

花蓮25歲林姓男子，昨晚9時許與友人在吉安鄉一間蝦子料理餐廳用餐，遭4名黑衣男子衝入，持刀棍一陣亂砍，當場血濺餐廳，男子送醫搶救，暫無生命危險；警方初步調查，雙方疑有舊怨，可能因此遭到報復尋仇，不過詳細原因仍要等行兇者落網釐清。

行兇畫面今天也被網友貼po臉書黑色豪門企業，當時林男與另一名友人同桌用餐，友人正好離開座位，只剩林男一人在滑手機，突然有4名身穿黑衣、戴鴨舌帽與口罩的男子，分持刀、鋁製球棒，叫罵、打砸聲相互交錯，朝林男一陣猛砍亂打，，離去前還舉起棍棒作示警告林男友人。

林男被砍打到頭破血流，雙手有多處長達10公分的刀傷，現場血跡斑斑，地板桌面都是血跡。警方勘驗後，一早餐廳人員沖洗現場血跡，怵目驚心！

吉安警分局偵查隊長王世光說，林男經送醫救治後無生命危險， 案經調閱路口監視器，已鎖定特定涉案對象。初步調查，雙方曾有舊怨，可能因此遭到尋仇報復，但詳細原因仍要釐清。

(中時 )