世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞周四（8日）在記者會上，砲轟近3個月來台灣對他詆毀攻擊，這番言論再度引發全球及台灣網友熱議；對此，財信傳媒董事長謝金河表示，譚德塞罵台灣，其實是在行銷台灣，不必太駡譚德塞，這個世界誰在亂搞，大家心知肚明。

謝金河在臉書撰文指出，WHO秘書長譚德塞又把箭頭對準台灣，其實他愈罵台灣，台灣得到國際的肯定也愈大，是譚德塞努力在行銷台灣。所以，台灣不必太駡他，這個世界誰在亂搞，大家心知肚明。

謝金河說，這次疫情把世界撞成一次大災難，但台灣如蹲在地上30年浴火重生一般，台灣在疫情重創全球中，不僅防疫有成，讓全世界都看見，台灣民眾也因為這次抗疫有成，重新建立信心，同時也由此重建台灣的國家認同，並且得到光榮感與幸福感。

他認為，這只是台灣再進化的初階段，也就是説，台灣很努力，全世界都看見，也從中得到讚美與肯定。最具代表性像芭芭拉史翠珊、微軟創辦人比爾．蓋茲和紐西蘭總理等，「台灣很努力，我們得到別人肯定，也增強我們自己的信心」。

「第二個層次是我們行有餘力捐口罩，同時得到別人的感謝，儘管有一些不認同台灣的批評異聲，但絕大多數人民都支持政府政策。台灣捐口罩給需要的國家，獲得美國國務院、歐盟執委會主席，還有荷蘭駐台代表處感謝。隨著國內口罩生產量愈來愈大，台灣的口罩國家隊未來還可以扮演更重要的角色，這是台灣進化的第二個層次。」

謝金河表示，台灣有口罩國家隊運作成功的範例，在抗疫有總指揮陳時中，口罩國家隊有部長沈榮津，現在台灣要向第三個層次再進化，也就是加速疫苗的研製。口罩是治標的防護裝備，疫苗則是治本大計，如果台灣在疫苗的研製也能扮演重要角色，那麼台灣的進化就十分完美。

(中時電子報)