伴隨工作天數回復、出貨增溫，台聚集團3月營收齊步推升。其中，華夏(1305)因PVC相對走堅，3月營收12.79億元，月增0.79％，並較去年同期成長10.95％，成為唯一業績雙漲者；第一季營收35.91億元，年增11.26％。

此外，亞聚（1308）、台聚（1304）及台達化（1309）3月業績均展現雙位數增長，月增14~16％，惟報價隨油價拉回整理，年減12~35％。

亞聚、台聚PE、EVA組合支撐，3月業績明顯推進。亞聚單月營收4.99億元，月增16.14％，年減18.34％；第一季營收13.14億元，年減23.14％。台聚3月營收41.56億元，月增14.01％，年減12.68％；前3月營收113.56億元，年減15.8％。

台達化3月營收10.34億元，月增16.06％，但因ABS、PS市況疲弱，報價跌幅較多，業績年減35.5％；前3月營收29.58億元，年減35.69％。

分析師認為，亞洲第2季有5座PE廠停車歲修，其中HDPE歲修合計年產能91.6萬噸(沙烏地Petro-Rabigh30萬噸、SHARQ40萬噸、台塑林園廠21.6萬噸)，佔亞洲產能3.2％，另LLDPE歲修合計年產100萬噸(沙烏地Petro-Rabigh60萬噸，SHARQ40萬噸)，佔亞洲產能4.5％，市場供給減少，有助支撐價格。

隨著中國大陸下游工廠開工率逐漸提高，運輸物流亦漸漸恢復，加上中美貿易戰較為和緩，且疫情催化電商業績，有利提升PE包裝材及農膜旺季需求。

此外，華夏去年PVC銷量創高，今年仍可望持續成長。受惠PVC報價緩步向上，首季利差相對持穩。短線雖因疫情、油價影響，第二季營運推進受阻，惟原油成本大跌將有利於乙烯法PVC，加上大陸持續淘汰電石法PVC，有利增添支撐力道。

(工商 )