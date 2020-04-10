新冠肺炎重創觀光業，政府雖推出紓困振興措施，但旅宿業仍碰到借貸困境及現金週轉問題。民進黨立委今召開記者會建議提高週轉金額度及信用保證成數比率；觀光局表示，民宿週轉金將從300萬元提高到600萬元。

綠委賴品妤表示，行政院雖然推出紓困方案1.0版，但她仍接到業者陳情去貸款卻沒有核貸，「交通部觀光局應提高《振興觀光產業融資信用保證要點》中旅宿業者的週轉額度。」

綠委沈發惠表示，目前針對觀光旅宿業的紓困重點大多是飯店業，但以九份、金瓜石、瑞芳來說，主要支撐觀光的卻是民宿業，而目前不知道是否因為是貸款利息優惠方案的關係，申請率偏低，對民宿的紓困措施跟一般旅館業比較，也有相當差距。

綠委蔡適應表示，大飯店因長期跟銀行密切往來，即便政府沒有紓困方案，銀行也會主動找飯店業者協商，民宿業、一般觀光產業才是最需要被救助的。他強調，台灣的觀光業不是只有大飯店，東北角、北海岸有很多民宿業者

交通部觀光局旅宿組副組長陳嘉穎回應說，貸款協助部分是否能提高保證成數、週轉金額度，觀光局會盡快調整。週轉金部分，民宿本來是300萬元，將提高到600萬元，希望協助產業度過寒冬。

金管會銀行局專門委員王麗惠則表示，銀行公會為加速銀行紓困案件申請，舊貸展延原則上2週內可完成，100萬元以下新貸7個工作天可以完成，500萬元以下新貸案件10工作天可完成，振興貸款15工作天可以完成。

(中時 )