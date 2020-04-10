竊嫌破壞門窗偷走屋主的金飾。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

竊嫌得手後從大門出來，不時左顧右盼。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉賴姓住戶，4日下午前往三義掃墓，當晚回家後沒發現異狀，直到隔天驚見玻璃窗碎裂，趕緊檢視家中財物，才發現金飾早就不見，經調閱監視器畫面，原來是有名男子光天化日下，持工具破壞門窗侵入住宅行竊，受害住戶氣得上網PO文要抓賊，警方表示，已鎖定涉案竊嫌，積極偵辦中。

賴姓住戶表示，4日下午全家到三義掃墓直到晚上才回家，當時天色昏暗加上家裡沒被翻箱倒櫃的痕跡，所以他沒有發現玻璃窗有異狀，直到5日早上起床巡視房子時驚見窗戶破損，金飾也不翼而飛，開始調閱監視器，才發現家裡真的被偷了。

受害住戶表示，竊嫌身高不高，作案時身穿條紋上衣，腳穿著雨鞋，他拿著工具破壞鋁門窗，偷偷摸摸爬窗進入家裡後，待了約1小時才從大門出來，犯案手法相當熟練。監視畫面中，竊嫌得手後出門，還小心翼翼地左顧右盼，隨後騎著自行車揚長而去。

警方表示，該名竊嫌年約40歲，是當地的慣竊，警方循線調閱路口監視器追人，目前已鎖定涉案嫌疑人積極追緝中。

(中時 )