台中一位謝姓女子，日前搭乘計程車時，不甚遺留一百張禮券在車上，台中市警局第四分局春社派出所員警，比對不少監視錄影f器影像後，終於找到計程車司機，但司機在台北，二日後司機將禮券寄到春社派出所，員警打電話給謝女說「妳的貨到了，請來領貨！」派出所秒變出貨中心，禮券失而復得，讓謝女衷心感謝。

38歲謝女，日前從台中高鐵站搭乘計程車回南屯區住處，不慎將兩只裝著約100張禮券的提袋遺落在車上，由於謝女已不記得搭乘計程車司機姓名及車牌，春社派出所員警王明章受理後，調閱附近監視器，但所找到的影像，車牌都較模糊，經多方比對、排列組合，篩選過濾多部計程車後，終於找到當初載客的張姓計程車司機。

原來張姓計程車司機是台北人，當日剛好從台北載客到台中高鐵站，停留繼續攬客，剛好載到謝女。經警方通知後，他才在車上找到謝女遺留的行李，不過他已回到台北，員警於是請司機將它寄到春社派出所，二日後失物終於寄到春社派出所，謝女接到警方到貨的通知，興高采烈地趕來領取，頻頻感謝警方。

春社所所長江松泳呼籲民眾搭乘計程車，除了注意保管身上的貴重財物，以防遭竊或遺失，並可用手機隨手拍攝記錄車號，如此一來更能加速警方協尋失物的速度。

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(中時 )