摩根大通（JPMorgan）經濟學家對美國經濟前景的看法更加悲觀，預估美國第二季國內生產毛額（GDP）將大減40%，4月失業率恐飆升至20%，將有2500萬人失去工作。

小摩此前預估美國第二季GDP下滑25%。

儘管如此，在新冠肺炎疫情造成的衝擊在6月前消退的假設下，摩根大通仍然看好美國經濟將在下半年展開復甦。小摩亦提到，美國請領失業救濟金的人數，在過去三周內累計已達到1680萬人。

報告中指出，根據這些數據，摩根大通認為4月份的就業報告可能顯示，自3月份的調查之後，美國約將失去2500萬個工作，失業率高達約20%，因此將美國第二季實質GDP增長年率預測由先前的負25%調降至負40%。

小摩預期美國經濟可望在第三季反彈，成長率估達到23%，第四季成長率預估為13%。此外，報告中預估美國第一季經濟下滑10%。

部分華爾街公司預估美國第二季GDP將萎縮至少30%。

(時報資訊)