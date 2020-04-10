新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心要求全國舞廳及酒店都應配合全面停業，基隆市長林右昌10日於仁愛市場視察時表示，基隆仍有數家的卡拉OK等小吃店持續營業，現階段已請警方來加強取締，並勸導民眾如非必要不要到密閉空間，若執意要前往，必須遵守保持「社交距離」，他強調，市府正在研擬，未來進入「八大行業」的市民必須採取「實名制」，登記後才能入內。

林右昌指出，先前就有開始防疫宣導，遵循指揮中心的要求，在室內要保持好社交距離，在店家內已展開勸導和聯合稽查，只要違反中央的規定，就會依中央的要求來開罰，而「實名制」是在萬一有狀況時，方便疫調和追蹤，希望民眾配合。

針對市場的防疫情形，林右昌表示，幾乎所有的攤商跟民眾都戴上口罩，他認為這顯示基隆人的素養跟防疫意識都非常高。現場有店家反映目前生意少了5成時，他指出，仁愛市場是基隆市很熱鬧且CP值很高的美食市場，目前市府已啟動減租等相關補助措施，希望大家共體時艱。

林右昌說，產發處已向經濟部多申請口罩，期望讓所有攤商的口罩供應不虞匱乏，他強調，市場購物實的防疫措施確實不容易達成，但希望鄉親可以自發性地戴上口罩，保護自己保護別人。

(中時 )