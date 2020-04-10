針對環保團體與相關單位9日赴觀塘現勘天然氣第三接收站工程，釐清三接東平8號工作船觸底是否有破壞藻礁，發現工作船坐底沙灘時傷及藻礁等生態。中油表示，事發時以拖救方式將工作船拖離，係考量人員安全，並無環團所指「肇事逃逸」；施工團隊已重新檢討緊急應變計畫並密切監測海、氣象以因應突發狀況。

中油強調，觀塘開發案基地原本就未涵蓋藻礁區，對於本次事故，除深感遺憾與歉意，也將配合主管機關調查。

中油三接棧橋新建工程承攬商之無動力起重船東坪8號，於3月27日夜間因東北季風海象轉變造成流錨，導致起重工作船向東南方移位並斷纜，海象惡劣又逢風浪過大無法接近馳援。

中油指出，為保障相關人員生命安全暨防止破壞藻礁及保育類柴山多杯孔珊瑚等生態，選擇在漲潮時緊急以單纜將工作船暫坐底於沙灘上，發生原因純因海象不佳致滑錨而斷纜，為工作人員人身安全，有緊急將工作船暫時坐底於沙灘上之必要性。

經中油與生態學者專家會勘後發現，礁體表層確有受損痕跡，影響面積約2,520平方公尺。復套繪專家學者及中油調查之柴山多杯孔珊瑚分布位置，與東坪8號觸底及坐底距離分別為90及150公尺，並未破壞柴山多杯孔珊瑚生態。

為防止類似事件再次發生，中油與施工團隊已重新檢討緊急應變計畫，將增加起重船之錨碇塊、繫纜長度並新增1艘拖船待命，同時也會密切監測海象及氣象等情況，事前研判可能變局，以因應突發狀況。

(工商 )