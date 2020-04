日本人氣團體AAA今年迎接出道15周年,精選輯《AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-》在日本發行首周即獲得Oricon排行榜第1名,還將在今年11月起,舉辦日本史上第一次男女混合表演團體的5大巨蛋演唱會「AAA DOME TOUR 2020」,演唱會最終場預計在12月26日於北海道札幌巨蛋舉辦,在進入團體休息前,與粉絲一起渡過這意義重大的一年。

日前Nissy(西島隆弘)開設了與工作人員共同使用的Instagram帳號,並在3月28日晚上第一次開啟直播,Nissy直言:「平常都是站在舞台上說話,像這樣在家裡跟大家聊天有種莫名的緊張感呢。」隨後在粉絲的留言中發現了渡邊直美的留言,緊急變成雙人直播,兩人發揮模仿的天分,將搞笑藝人可樂餅模仿得微妙微俏,甚至還不顧形象地扮鬼臉,這次直播聚集約18萬名粉絲觀看。隨後AAA其他團員宇野實彩子、與真司郎也參加了共同直播,與粉絲一起渡過了一個相當特別的夜晚。

AAA將於年底暫停團體活動。(圖/愛貝克思提供)

經過約4年的商討,AAA在今年初宣布將於年底暫停團體活動,決定在過完15周年這個重要的年度後休息一陣子,朝各自的道路前進,但團員們強調這絕對不是解散。成員末吉秀太表示:「2020年,我們5人將會盡全力走完」,日高光啓更承諾「為了在2021年以後,能夠再次作為AAA與大家見面,我會更加精進自己」。AAA全精選《AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-》今日起正式發行台壓版。

