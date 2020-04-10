目前台灣地區已有數起找不到感染源的本土新冠肺炎病例，因此許多專家和民眾都深感憂心，希望政府能擴大篩檢，民進黨立委許智傑今日質詢時也提出建議，交通部長林佳龍卻回稱，快篩可能有準確性問題，需要評估風險。

許智傑指出，目前已一再出現居家檢疫的人亂跑情形，美國、德國、南韓可以透過快篩大量篩檢，準確率超過9成，如果我們也針對所有進入機場的人先快篩，這樣是否對機場防護多一層保障？

對此林佳龍回稱，快篩有準確度問題 ，是否造成另一種風險，篩出陰性的人就到處跑，指揮中心有通盤考量，指揮中心已做到要求所有入境者填健康聲明，且居家檢疫要落實並可追蹤，還有防疫車隊、防疫旅館。

許智傑追問，所以林佳龍認為還是依照現在這樣的做法就好，沒必要在機場實施快篩？林佳龍回稱就結果論，台灣防疫能控制，跟指揮中心的落實有關，要用新的方法，需要評估風險。許智傑表示，我們的檢驗能量還夠，快篩也算便宜，請問行政院長蘇貞昌怎麼看？

蘇貞昌表示，整個防疫指揮工作，指揮中心有專業判斷，他原則上尊重。許智傑仍然提醒政府，雖然防疫已做到90分，總是還有進步空間，加上目前檢驗量能還夠，因此他正式提出建議，希望指揮中心考慮。

(中時 )