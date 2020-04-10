新冠肺炎疫情引發鎖國效應，造成消費力大減，六角3月合併營收2.71億元，較去年同期衰退約3成。即使疫情狀況未完全明朗，六角集團旗下品牌展店積極，今年「Chatime日出茶太」前兩月淨增加店數已超越去年第一季，疫情造成的營運逆風下，搶占市場腳步仍未止步。

六角表示，展望第二季，疫情發展態勢雖不明朗，集團旗下品牌展店短期趨緩但未停歇，境內推出六角振興省錢券，並拉升外送比例，強化品牌知名度，攜手消費者，共同度過疫情難關。

六角也開出餐飲業者第一槍，台灣境內推出「六角振興省錢券」，結合底下九大品牌，超過一百間門市．讓消費者省荷包一起度過疫情難關。最先經歷封城的中國在三月解禁後，目前近八成大陸境內加盟店恢復營業，單店營收回到去年同期七到八成。

同時秉持企業責任，貫徹「人才是六角集團最大的資產」理念，力求不裁員、不減薪，守護集團員工生計並保持疫情過後再度積極擴張實力：1.集團董事長不支領薪酬到今年底 2.全體董事不支領2019年董事酬勞 3.部分高階主管主動自請為期一到三個月不領薪酬進修假。

對股東部分，2019年度股利維持高配息的政策，配發現金股利8.5元，不因當下為期不明的疫情帶來的營運逆風而有所改變。

(中時 )