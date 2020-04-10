斗南鎮私立大德工商、中華科技大學航空學院、台灣福爾摩沙無人飛行器合作成立「無人機人才培育中心」，培訓遙控無人機飛行操作以及設計維修人才。

大德工商在副校長張錫輝推動下107學年度成立飛機修護科，今年再促成「無人機人才培育中心」成立。

張錫輝表示，無人機在現實生活中的應用愈來愈廣，世界各國加緊研究發展，大德工商運用師資與設備，與中華科技大學航空學院、台灣福爾摩沙無人飛行器協會產官學合作，共同培育遙控無人機人才。

張錫輝說，台灣自今年（2020年）3月31日起於「民用航空法」中增訂遙控無人機專章及相關法規，「無人機人才培育中心」也將協助考照，期盼成為雲林縣科普教育的大本營。

中華科大航空學院校區位於新竹縣竹東，在雲林古坑也有雲林校區，該校區也以無人機科技為主要的研究發展項。

台灣福爾摩沙無人飛行器協會設立於雲林縣虎尾鎮，為內政部登記核准之全國性人民協會，協會大多數會員均為遙控無人機相關專業人士及各大專院校教師。該會承租虎尾糖廠鐵橋南岸之北港溪河川高灘地，設立符合民航局遙控無人機術科考核專用之場地，迄今執行遙控無人機預考作業超過數百人次。

縣長張麗善10日出席揭牌啟用儀式，她表示無人機是全球趨勢，雲林是農業縣需要以機器代替人力，大德工商的「無人機人才培育中心」迎上未來產業發展的契機。

該中心將於4月23日舉行國中種子教師培訓課程，校方邀請有興趣的國中教師報名。

(中時 )