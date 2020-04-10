新北市村里長交流協會今年2月加入「村里平安箱」的公益平台，積極協助新北市轄內的社會邊緣戶和受疫情影響家庭請領物資，迄今已幫助1300餘戶。協會表示，推廣初期有民眾半信半疑，還懷疑是遇到詐騙集團，直到確實收到物資，才專程到協會表達感謝。

協會表示，「村里平安箱」捐贈物資予沒有中、低收入戶補助資格的社會邊緣戶，因逢新冠肺炎疫情擴大，百業日益蕭條，遂將捐助範圍擴及受疫情影響失業或放無薪假急需協助的家庭。申請通過每戶每月可領取1箱包括米、麵、罐頭等價值500元的民生物資，最多可領取6箱，期能協助民眾度過疫情。

申請人僅需填寫表格，由村里長蓋章後送交審核，審核通過收到簡訊通知，即可攜帶身分證件到全家便利超商領取平安箱。

協會理事長林華偉表示，這次新冠肺炎疫情擴散嚴重，但是台灣有很好的醫療團隊，也有在前線勇敢對抗疫情的團隊，更可貴是國人防疫的警覺心，所以資源夠用就好，千萬不可囤積，讓在前線為人民健康把關的英雄們無後顧之憂，一起度過難關。

(中時 )