台中市政府啟動豐原圓環北路地下道填平，施工期間維持雙向通車，減少交通衝擊，完工後改善東仁街直接銜接豐原車站。（王文吉攝）

台中鐵路高架化完工，台中市建設局積極縫合都市景觀，陸續啟動5處重要地下道填平工程，10日再啟動豐原圓環北路地下道填平。市長盧秀燕出席祈福典禮，期盼完工後改善東仁街直接銜接豐原車站，一併鋪設寬頻管道工程，施工期間維持雙向通車，減少交通衝擊。

開工典禮由建設局長陳大田簡報，除圓環北路地下道填平工程外，也規劃拆除東北街高架及舊台鐵路橋，重新施作2條引道銜接圓環北路，維持東北街通行。市議員張瀞分、謝志忠、陳本添、營建署中區工程處長何志浩、地方多位里長均到場祈求工程如期如質完工。

盧秀燕表示，台中鐵路高架化後，市府規劃填平太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道，總經費3億845萬元，感謝營建署補助7成；圓環北路地下道填平工期8個月，施工團隊維持「施工期間交通不中斷」，並讓寬頻鋪設一次到位，免得未來再次開挖。

建設局表示，圓環北路地下道填平工程總經費4496萬元，工程總長420公尺、道路全寬約32公尺，規劃分階段封閉，讓圓環北路地下道維持原路段通行功能。未來完工後銜接東北街及東仁街兩處路口，並串聯綠空軸線、潭心計畫及綠空廊道，讓豐原車站周遭交通大幅改善。

(中時 )