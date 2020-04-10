樺晟（3202）公布3月營收為新台幣3.82億，月增175.79%，年增39.75%。樺晟表示，本月營收成長主要有兩大原因，一、2月停產導致復工後續需求增加；二、全球疫情加速惡化，許多企業啟動居家辦公、學校啟動居家學習，帶動筆電需求量大增所致。

新冠肺炎疫情大爆發，全球有超過160個國家紛紛停課，改由線上授課方式進行教學。此外，也有越來越多企業要求員工Work from home，以這次清明假期為例，連假中因為有去過政府警示的11個旅遊景點而被公司要求在家上班的民眾至少就有上萬人，更遑論如蘋果、KPMG…等全球知名企業也早已超前部署，實施分組居家工作。這也使得全球筆電需求量大增，甚至出現缺貨的狀態，也因此帶動筆電及其零組件相關業者業績暢旺。

法人指出，由於遠距上班與遠距教學比例短期內大幅提升，帶動商務及教學筆電的需求大增，緯創、英業達等代工大廠近期更是訂單滿檔，這樣的產能預估至少可到第二季。神腦國際也表示，由於現在許多企業就算沒有居家辦公，但也減少了出外洽公、會議的頻率，改以視訊會議取代，由最近的銷售看來，買氣約增加二~三成。

樺晟董事長魏孝秦表示，公司近期受惠筆電市場需求大增，使得淡季不淡，業績成長。但除此之外，樺晟在工程貿易部分也持續有斬獲，後續可望陸續看見營收表現。

(工商 )