日本最大快時尚UNIQLO所屬迅銷集團，10日宣布捐贈1,000萬個口罩給全球醫療機構，於此同時，UNIQLO台灣攜手GU台灣，將捐贈5,600件機能服應援台灣醫療人員。

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，迅銷集團為支援全球防疫行動，籌備捐贈1,000萬個口罩，提供予世界各地急需口罩等防護裝備的醫療機構等防疫。於此同時，UNIQLO台灣與GU台灣亦攜手物流夥伴，致贈5,600件優質機能服支持台灣防疫醫療人員。

隨著疫情在全球擴散，迅銷集團自3月下旬起緊急採購醫療口罩，捐贈至急需的地區及其醫療機構。首批口罩已陸續投入至日本、義大利及美國等疫情嚴峻國家。其中100萬個口罩贈予日本政府，主要用於醫療及護理機構。同時透過義大利和美國當地的優衣庫事業體向兩國各捐贈100萬個口罩，並透過米蘭市政府和紐約州政府提供給當地的醫療機構。

UNIQLO台灣、GU台灣也宣布，將準備5,600件UNIQLO AIRism輕盈涼感T恤與GU DRY系列速乾T恤，致贈衛福部桃園醫院與內湖三軍總醫院，向服務於防疫醫院病房、急診室、機場出入境檢疫等防疫前線的醫療人員表達其對防疫工作辛勞付出，希望藉由機能服飾緩解因長時間穿著防護衣所帶來的不適感。

(工商 )