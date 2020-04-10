賈靜雯和修杰楷結婚5年育有2可愛女兒咘咘和Bo妞，婚姻生活幸福，她日前接受ELLE雜誌專訪，大方分享維持幸福婚姻生活秘訣，認為夫妻之間最容易忽略的眉角，就是把所有事情視為理所當然，她認為兩人要彼此互相提醒，要創造「驚喜不斷」。

賈靜雯提到，「動人的誓言只是一時的華麗包裝，感情卻是要走一輩子的，所以有時在生活裡添加一點小驚喜，對夫妻關係是加分的。」她說「比如我今天回去，他特別為我燉了一鍋湯；或是我知道他今天工作很忙碌，所以我會特別去買他想吃的東西，就是一種生活感的建立，但是夫妻之間千萬不能覺得，對方做這些事本來就是應該的。」認為甜蜜是經營出來的，絕對不是憑空掉下來的。

賈靜雯和修杰楷婚姻美滿，她大方分享維持感情秘訣。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

賈靜雯認為認為夫妻之間最容易忽略的眉角，就是把所有事情視為理所當然，她認為兩人要彼此互相提醒，要創造「驚喜不斷」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

父親離開的早，在單親家庭長大的賈靜雯，過去經歷失敗婚姻，也更加重視小孩在充滿愛與安全感環境下成長，更發明一套「愛的抱抱」懲罰，「不管咘咘或Bo妞犯錯，兩個一起去罰站，還必須愛的抱抱才可以離開」，強調「在我們家，絕對不會有姊姊要讓妹妹這種說法，我對待她們兩個人，都是一視同仁」，她認為兄弟姐妹吵架一定會，但只要加入愛就可以縮短紛爭。

兩個人相處中，不愛撒嬌的賈靜雯其實比較理性，修杰楷反而比較感性，至於夫妻吵架會不會愛的抱抱？賈靜雯笑說「好害羞」，並繼續說到「我不會主動。通常都是他比較主動，當緩和的一方。我覺得女生有時候就是喜歡冷戰，會故意不理、不理、不理，而他就是會來軟化的那一方。」呼應4月22日世界地球日，她也化身為大地女神，躺在黑色世界裡，呼籲人類重新看看受傷的地球與自然萬物，要好好珍惜與愛護，才能讓活在地球的每一天，都是最好的時光。

賈靜雯相當重視家庭教育，她認為兄弟姐妹吵架一定會，但只要加入愛就可以縮短紛爭。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

賈靜雯認為，動人的誓言只是一時的華麗包裝，感情卻是要走一輩子的，所以有時在生活裡添加一點小驚喜，對夫妻關係是加分的。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

(中時 )