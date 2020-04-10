鴻海在威州建廠一直是外界關注的焦點。外媒最新報導，鴻海認為去年在威州雇用的員工數已經達標，因此已向威州政府提出5000萬美元（約新台幣15億元）的補貼和稅收減免申請。

2017年，威州為了吸引鴻海富士康到該地設廠，承諾在10年內提供其近30億美元的優惠措施。CNBC指出，鴻海表示，該公司已在威州創造足夠的工作崗位，並投資數億美元，可以開始獲得該州提供的數十億美元補貼。

根據提交給威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）的一份文件，鴻海表示，截至2019年底，該公司以在當地直接僱用逾600名員工，其中550名符合協議中補貼的條件。而根據鴻海與威州的合約內容，鴻海去年必須僱用520位員工才有資格獲得任何補貼。

對此，威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）則聲明，目前已照規定將報告提交審核，過程可能需要數月。CNBC則分析，即使報告通過審核，也要看州政府願不願意支付，因為依照鴻海目前在威州的投資計劃，已比當初簽約時的投資規模縮減許多。

(中時電子報)