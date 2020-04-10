周興哲今（10）日《小時候的我們》專輯實體上架，最新主打〈我很快樂〉MV同日釋出。新歌邀來李淳和孫可芳一同演出MV，一同遠赴日本輕井澤拍攝。而周興哲更在拍攝對嘴的畫面時真情流露，展現10秒落淚真功夫，他表示：「在拍攝時，跟著歌曲演出，瞬間把我帶回當時創作〈我很快樂〉時的感動，自然而然就流淚了。」

找來李安之子李淳，和演技派孫可芳一同出演新歌MV，兩人飾演一對感情走到盡頭的夫妻，李淳為了挽回這段關係，特別帶著老婆、小孩回到當初求婚時的輕井澤，希望舊地重遊也讓感情加溫，不料旅程中的點點滴滴，只是更放大了夫妻兩人生活上的歧異，很遺憾地在感情萌芽的地方劃下婚姻的休止符，最後一抱是深深的祝福，在李淳和孫可芳不慍不火的純愛演出之下，讓人印象深刻。

因疫情影響，周興哲《小時候的我們》延至今日實體專輯上市，日前周興哲也抽空親赴包裝廠體驗包CD，並隨機在專輯上面簽名，還預先將在MV現場拍攝的拍立得照片，包入熱騰騰的實體專輯中。周興哲《我很快樂〉MV 訂於10日下午5點首播。

新歌〈我很快樂〉MV邀來李淳（右）和孫可芳一同演出，並遠赴日本輕井澤拍攝。（圖／星空飛騰提供）

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(中時電子報)