說到近期最火紅的遊戲，絕對就是在社群上天天洗版的《集合啦！動物森友會》。3 月 20 日Switch版《集合啦！動物森友會》遊戲推出，再加上任天堂也有推出同款遊戲的特別 Switch 主機，讓相關話題持續不斷。不過，稍早之前《集合啦！動物森友會》遊戲無預警在中國大陸三大電商平台下架，在新浪微博上引起大陸網友討論，雖然目前原因不明，但有可能是跟該遊戲可讓使用者自由創造的開放性玩法有關。

針對Switch遊戲《集合啦！動物森友會》被大陸電商平台下架，在新浪微博上已經出現 #動物森友會下架# 的熱門標籤，微博相關討論的網路閱讀量已超過 1200 萬。《新浪遊戲》微博帳號指出，是因為網友反應，發現動物森友會已經被電商平下架，原因不明。微博的簽約自媒體「月光博客」則認為，遊戲的下架原因疑似是與遊戲提供用戶自創內容的功能有關。對此，大陸遊戲部落客「老刀99」則是在回覆網友提問時表示「玩家能隨意修改內容的遊戲本來就很危險。」

《集合啦！動物森友會》遊戲在大陸電商平台意外遭到全面下架，微博簽約自媒體「月光博客」推測原因。(摘自新浪微博)

《集合啦！動物森友會》遊戲在大陸電商平台意外遭到全面下架，大陸遊戲部落客「老刀99」推測原因。(摘自新浪微博)

據了解，動物森友會遊戲在大陸電商平台被下架的情況，發生在淘寶、拚多多以及京東平台。目前在京東搜尋「動物森友會」的話，無法找到相關產品；在淘寶搜尋的話，則是搜尋不到遊戲，而僅有衍生性的商品，例如 Switch 收納包、動物森友會的遊戲攻略等等。已經找不到數位版、實體版遊戲的網上販售連結。

《集合啦！動物森友會》遊戲在大陸電商平台意外遭到全面下架，此為京東站上搜尋的結果。(摘自京東)

微博有網友指出，大陸有關並沒有要求電商平台下架動物森友會，因此本次大陸電商平台下架遊戲，是電商平台自主性下架，算是一種預防行為。對此，有不少網友也覺得略感憤怒，反倒諷刺這些平台是「軟骨企業」。除了少部分網友對於遊戲下架感到憤慨之外，更多的網友是在微博上慶幸自己下手得早，紛紛表示「幸虧我前兩天腦子一熱入手了！」「我... 趕上了，昨天剛剛下的單」、「幸虧出手早啊...不然只能看著了...」，但已經網購的網友，也有部分擔心能不能正常收貨。

《集合啦！動物森友會》是一款由任天堂情報本部開發、並由任天堂發行的生活模擬類型遊戲，以高開放性與自由度著稱。遊戲中玩家生活在一個擬人動物居住的村莊，可以讓玩家自製遊戲中的場景、物件，可發揮創造力。而很可能就是因為這項特性，之前網路上從出現一些惡搞內容，可能會觸及對岸的敏感底線。或許就是本次遊戲遭到大陸電商平台下架的原因之一。

看見《集合啦！動物森友會》被大陸電商平台下架，不由得令人聯想到另外一款也是以提供玩家自創為特色的沙盒遊戲《我的世界》(Minecraft)。這款遊戲在 2009 年發行，2014 年被微軟收購，但直到 2016 年才終於在中國大陸推出。而且在中國大陸推出的版本(Minecraft China)，跟國際版有著極大不同，有大陸網友指出兩者最大的差別就是中國大陸版是一個做好的遊戲，只能選擇當中提供的東西，自由度沒有像國際版那麼高！

針對動物森友會在大陸電商平台下架，大陸遊戲部落客「老刀99」指出電商平台販售境外電子出版物原本就違法，甚至最悲觀的情況就是電商平台可能會下架所有境外實體遊戲。這一點可能對於喜愛玩遊戲的大陸網友來說，最是不想面對的情況。

(中時電子報)