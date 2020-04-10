主演《多情城市》的演員兵家綺、德馨、李珞晴日前撥空上民視網路節目《娛樂超skr》大聊演反派心路歷程，德馨表示第一次接演反派時，還先看民視八點檔來做功課，但常演小三的她，也學會用撒嬌來耍手段，讓主持人笑說「就是演自己」，私下也是柔柔的。兵家綺則在現場就被稱「反派始祖」，她說她當初最欣賞就是苗可麗，一口氣罵人的樣子，回想第一次接演反派時，罵完人都還會喘，笑說演反派非常耗體力。

德馨自爆曾經跟兵家綺對戲到，私下還非常討厭她，簡直入戲太深。李珞晴爆料自己第一次演反派就是把兵家綺當標竿，但演壞女人吃虧就是丹田不夠力，罵人不夠大聲，而且講話都會頻頻吃螺絲，最後找到用眼神來殺人。

主持人阿甘（左起）來反派演員李珞晴、兵家綺、德馨一起上節目；右為主持人小路。（圖／民視提供）

三人在節目中接受主持人考驗，挑戰嬌滴滴向另一伴撒嬌，兵家綺率先示範，卻讓她大喊吃不消，「我都這把年紀還要這樣裝萌實在為難大家。」但仍敬業完成指令。李珞晴演出高中生向學長告白橋段，沒想到還沒講完就被主持人喊卡說吐嘲：「這個高中生是去林森北路上班的嗎？」還好最後德馨的少女告白演出讓主持人大讚：「真的有嬌羞感！」才成功完成挑戰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)