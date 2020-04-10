美股在OPEC＋減產力道不如市場預期，漲幅收斂，加上費半收跌，台股狹幅震盪，尾盤小幅收高，終場以1057.61億元作收，上漲38.18點，漲幅0.37％，成交金額1212.69億元。

技術面上，國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，目前月線以下的中、長期均線仍維持下彎，尤其近期反彈已經面臨下彎的月線，加上面臨3月13日10171～10359點往下跳空缺口的反壓，後續若無法擴量，股價往上將面臨較大反壓，盤勢震盪機會將明顯增加。

另外，觀察大盤從最高點12197點回檔至最低點8523點共計修正3674點反彈0.5的位置約落在10360點，此滿足點也與缺口上緣點數接近，也代表這波的跌深反彈將面臨較大反壓區。而3月營收成長利多於本周公告完畢後，後續緊接的法說會，以9日大立光法說會後對於第2季整體展望相對保守來看，相關公司是否會對本季看法下修，也須密切觀察。

盤面短線技術指標維持多方，9日KD指標仍維持交叉往上，RSI走勢亦同，穩站在50多方區之上。近期櫃買指數表現相對強勢，個別題材股仍有表現的空間，加上近期外資態度偏向正向，台幣也維持升值，整體走勢相對強勢，大盤有續漲空間，短線可以觀察5日線，若未跌破之前，盤勢預期短多仍有表現機會。

(時報資訊)